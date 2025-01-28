Также в среду в Украине ожидается временами порывистый ветер.

В среду, 29 января, в Украине будет тепло. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, максимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов, в западных областях и в южной части +12...+16 градусов.

"Кстати, интересная деталь: традиционно более теплое Закарпатье на этот раз нарушит стереотип, там завтра +9...+11 градусов", - уточнила синоптик.

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Также, по ее данным, завтра в Украине ожидаются умеренный, временами порывистый "такой себе как весенний" ветер.

Что касается осадков, то в большинстве областей их не будет. Только ночью в Карпатах и на Закарпатье пройдет дождь и мокрый снег, а на Волыни и Ровенщине ожидается дождь.

Погода в Киеве

В столице в среду также будет тепло: ночью +5, а днем +9 градусов. Осадки в Киеве маловероятны, а ветер будет порывистый.

Погода в Украине - прогноз до конца января

Зимнее потепление в Украине продлится до конца января, но с 1 февраля температура начнет снижаться. По словам синоптика Натальи Птухи, последняя неделя месяца будет теплее климатической нормы. Атмосферное давление и теплые воздушные массы с юга будут определять погоду.

Осадков почти не ожидается, лишь 29 января местами на западе, Житомирщине и Винницкой области возможен дождь. В восточных областях и Приазовье 28-29 января, а 30 числа уже по всей стране прогнозируются туманы. Ночная температура будет колебаться от 0° до +6°, днем будет +5°...+15°. 31 января дожди пройдут в западных, северных и центральных регионах.

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