В ближайшие трое суток погоду в стране продолжает определять теплый воздух с юга.

Зимнее "тепло" в Украине продержится практически до конца января, а с 1 февраля температура уже будет снижаться. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, как долго продержится тепло, которое сейчас ощущается в Украине, где будет теплее всего, и когда температура вернется к более зимним показателям, эксперт отметила, что это тепло продержится практически до конца января.

"То есть эта последняя неделя у нас будет с температурами, выше климатической нормы. В последующие трое суток погоду в Украине продолжает определять поле повышенного атмосферного давления и теплый воздух с юга", - сказала Птуха.

Видео дня

Так, осадков пока не ожидается. Лишь 29 января атмосферный фронт местами обусловит небольшой дождь в западных, частично Житомирской и Винницкой областях. А поступление теплого влажного воздуха будет способствовать образованию туманов: местами в восточных областях и Приазовье - 28 и 29 января, а 30 января туманы могут быть в большинстве областей.

Температуры ночью составят 0°...+6°, в Карпатах и на востоке будет -1°...-3°. Но днем везде будет +5°...+11°, а на юге страны и в западных областях +9°...+15°.

31 января в западных, а днем - в северных и центральных областях будет небольшой дождь. На остальной территории будет без осадков.

Погода в начале февраля

Кроме того, говоря о том, каким будет начало февраля, которое начнется уже в эту субботу, синоптик отметила, что 1 февраля будет без осадков. Только на юге и востоке может быть небольшой дождь.

"И с 1 числа уже будет снижаться температура. Уже она будет составлять и ночью, и днем 0°...+6°. Прохладнее, опять же, уже будет в западных областях, потому что уже с северо-запада будут процессы, и они обусловят определенное снижение температуры. Поэтому там ночь -1°...-3° местами. Дневные максимумы, как я уже сказала, и днем, и ночью 0°...+6°, но днем по югу и востоку еще несколько теплее будет, +4°...+10°", - сказала Птуха.

После 1 февраля, рассказала она, будет тенденция к дальнейшему снижению температуры до более зимнего ее характера. "И ночные минимумы уже там где-то до 5-го числа будут составлять в пределах -3°...-8°", - отметила эксперт и добавила, что дневные показатели будут около нуля.

Аномально теплая погода в Украине

Как сообщалось, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается аномально теплая погода. Он пояснил, что к нам придет аномально теплый воздух из стран Балканского полуострова, а также восточной части Средиземного моря.

По словам синоптика, средние показатели температуры будут превышать климатическую норму на 7-12 градусов. Так, отметил Кибальчич, погода больше будет напоминать начало апреля, чем зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: