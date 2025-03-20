Температура в Украине будет постепенно повышаться.

Накануне выходных, 21 марта, в Украине будет господствовать антициклон, поэтому осадков не ожидается. Зато будет солнечно, а температура постепенно будет повышаться. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Антициклон, сухой воздух, много солнца, "минусы" будут отступать, тепло будет прибывать", - рассказала она.

По данным синоптика, 21 марта в течение дня максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, только в восточных областях и в Крыму еще будет свежее, +8...+11 градусов.

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"Осадков не предвидится, сухо и солнечно" - резюмировала Наталья Диденко.

Погода в Украине - синоптик сообщил, где будет теплее всего

В Украину пришло потепление. Температура постепенно будет расти, и уже в конце недели в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до комфортных +16 °С. Такие прогнозы предоставляет синоптик Игорь Кибальчич.

21 марта, по его данным, в стране будет царить антициклональная погода, что принесет ясное небо и отсутствие осадков. Однако ночью и утром местами возможен туман. Температурные показатели будут колебаться в пределах -4...+1 °С в ночное время, а днем воздух прогреется до +7...+12 °С.

На 22 марта синоптик прогнозирует теплую и комфортную погодку по всей территории Украины. Осадков не ожидается, за исключением Карпат и Закарпатья, где возможны непродолжительные дожди. Ночью температура составит -2...+4 °С, а днем потеплеет до +9...+14 °С.

В воскресенье, 23 марта, в некоторых центральных, северных и южных областях возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет образовываться туман. Ветер будет слабым, 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах -1...+5 °С, днем ожидается +8...+13 °С, а на Буковине и на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +16 °С.

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