Такая температура ожидается уже в конце текущей недели.

В Украину идет потепление. Температура будет повышаться постепенно и уже в конце текущей недели в ряде областей воздух будет прогреваться до приятных +16°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 20 марта

"В четверг, 20 марта, под влиянием антициклона по всей территории Украины ожидается малооблачная спокойная погода, без осадков", - говорит синоптик. Ночью будет мороз 0...-5 °С, а днем +5...+10 °С.

Погода 21 марта

Накануне выходных в Украине сохранится антициклональный тип погоды с малооблачным небом и отсутствием осадков. Только ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1 °С, днем уже потеплеет до +7...+12 °С.

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Погода 22 марта

В субботу, говорит синоптик, ожидается комфортная и теплая погода по всей стране, без осадков. Только днем в Карпатах и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью будет -2...+4 °С, а днем по всей стране столбики термометров покажут +9...+14 °С.

Погода 23 марта

В конце недели кратковременные дожди местами пройдут в южных, центральных и северных областях. Ночью и утром местами туман. Ветер 3 - 8 м/с. Ночью будет -1...+5 °С, днем +8...+13 °С, а на Буковине и Закарпатье температура повысится до +16 °С.

О том, что с 20 марта в Украине начнет теплеть, говорит и коллега Кибальчича синоптик Виталий Постригань. По его словам, весеннее равноденствие, которое как раз и будет 20 числа, является началом астрономической весны и условной границей между зимой и летом, поэтому его считают одним из важнейших дней весны, после которого ожидают резкого потепления и пробуждения природы, которое в этом году идет по расписанию.

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