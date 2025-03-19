Уже завтра температура в Украине заметно повысится.

В четверг, 20 марта, погода в Украине изменится благодаря антициклону. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон - масштабная область высокого атмосферного давления - охватит всю территорию Украины", - говорит она.

Благодаря антициклону ожидается сухая погода без осадков и с солнцем. В то же время ожидается повышение температуры:

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"Потепление уже на пороге! Завтра, 20-го марта, в День весеннего равноденствия, ура, в Украине температура воздуха в течение дня повысится до +9...+13 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Свежий воздух, по ее данным, еще задержится в восточных областях и на Закарпатье, где термометры покажут +7...+9 градусов.

"Ветер наконец успокоится и его северо-западные и западные порывы будут в четверг минимальными", - добавила синоптик и уточнила, что утром и вечером ожидаются небольшие "минусы".

Погода в Украине меняется - что известно

О том, что в Украину идет потепление, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, температура будет повышаться постепенно и уже в конце недели на Буковине и Закарпатье столбики термометров будут достигать приятных +16 градусов.

В ближайшие дни существенных осадков не ожидается, однако 23 марта кратковременные дожди местами пройдут в южных, центральных и северных областях.

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