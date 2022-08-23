В ближайшие дни в Украине все еще будет жарко.

В последние дни в Украине наблюдается жаркая погода. Жара в стране будет держаться до конца лета. Похолодание ожидается в конце августа - начале сентября.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ослабление жары видно с конца августа - начала сентября", - сообщила она.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, настоящее лето, высокие градусы и много солнечного света.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в Украину в ближайшее время начнет поступать сухой и жаркий воздух из Центральной Азии, поэтому среднесуточная температура в течение следующего будет выше нормы на 3-5 градусов, осадков не ожидается. Исключением станут западные регионы.

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