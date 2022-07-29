Июль-2022 завершится в Украине в целом теплой погодой, однако на западе страны пройдут дожди и немного похолодает.
Об этом в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, температура воздуха в дневные часы составит +25...+30 градусов, в южной части - до +33 градусов.
"31-го июля на западе Украины ожидается снижение температуры воздуха до +20...+25 градусов", - рассказала она.
В субботу, 30 июля, локальные дожди ожидаются в западной части Украины, а 31 июля дожди станут мощнее. "Там в воскресенье возможны сильные ливни, грозы, порывы ветра до штормового", - предупредила синоптик.
По ее словам, на большей части территории Украины в течение выходных существенных осадков не предвидится, разве только вечером 31 июля западные дожди могут достичь Житомирщины и Винницкой области.
В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая жаркая погода с максимальной температурой воздуха +28...+30 градусов.
"В начале следующей недели воздух станет более свежим, температура воздуха снизится на несколько градусов, лишь на юге и востоке Украины еще будет преобладать жара", - рассказала синоптик о погоде в начале августа.
Как сообщал Погода УНИАН, до конца июля в Украине ожидается изменение погоды. В последние дни месяца на западе страны ожидаются дожди с грозами, а также похолодание до +19°...+23°. На остальной территории страны все еще будет жара. На юге и местами в центральных областях столбики термометров покажут +32°...+34°.