По словам синоптика, июль-2022 в большинстве областей Украины завершится теплой погодой, однако на западе страны ожидаются осадки и похолодание.

Июль-2022 завершится в Украине в целом теплой погодой, однако на западе страны пройдут дожди и немного похолодает.

Об этом в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха в дневные часы составит +25...+30 градусов, в южной части - до +33 градусов.

"31-го июля на западе Украины ожидается снижение температуры воздуха до +20...+25 градусов", - рассказала она.

В субботу, 30 июля, локальные дожди ожидаются в западной части Украины, а 31 июля дожди станут мощнее. "Там в воскресенье возможны сильные ливни, грозы, порывы ветра до штормового", - предупредила синоптик.

По ее словам, на большей части территории Украины в течение выходных существенных осадков не предвидится, разве только вечером 31 июля западные дожди могут достичь Житомирщины и Винницкой области.

В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая жаркая погода с максимальной температурой воздуха +28...+30 градусов.

"В начале следующей недели воздух станет более свежим, температура воздуха снизится на несколько градусов, лишь на юге и востоке Украины еще будет преобладать жара", - рассказала синоптик о погоде в начале августа.

Как сообщал Погода УНИАН, до конца июля в Украине ожидается изменение погоды. В последние дни месяца на западе страны ожидаются дожди с грозами, а также похолодание до +19°...+23°. На остальной территории страны все еще будет жара. На юге и местами в центральных областях столбики термометров покажут +32°...+34°.

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