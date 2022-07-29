До конца июля в Украине ожидается изменение погоды. В последние дни месяца на западе страны ожидаются дожди с грозами, а также похолодание до +19°...+23°. На остальной территории страны все еще будет жара. На юге и местами в центральных областях столбики термометров покажут +32°...+34°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем - до +28°, облачно с прояснениями.
Во Львове в субботу ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +16°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +16°, днем +21°, дождь.
В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +18°...+30°. В воскресенье температура будет +16°...+28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, +21°...+29°.
В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +28°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+29°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье температура составит +17°...+29°, небольшая облачность.
В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +18°...+30°, гроза. В воскресенье - практически безоблачно, +17°...+31°.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье ночью ожидается +20°, днем +33°, практически безоблачно.
В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.
В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +17°, днем +29°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем до +24°, возможен дождь с грозой. В воскресенье ночью температура составит +14°, днем столбики термометров покажут +21°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +29°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень. Температура составит +16°...+22°.
В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +28°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +16°...+21°.
В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +28°. В воскресенье - пасмурно, дождь, +15°...+22°.
В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +23°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +22°...+30°.
В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+32°.
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