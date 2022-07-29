Изменение погоды стоит ждать в западных областях страны.

До конца июля в Украине ожидается изменение погоды. В последние дни месяца на западе страны ожидаются дожди с грозами, а также похолодание до +19°...+23°. На остальной территории страны все еще будет жара. На юге и местами в центральных областях столбики термометров покажут +32°...+34°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем - до +28°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +16°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +16°, днем +21°, дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +18°...+30°. В воскресенье температура будет +16°...+28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, +21°...+29°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +28°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+29°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье температура составит +17°...+29°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +18°...+30°, гроза. В воскресенье - практически безоблачно, +17°...+31°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье ночью ожидается +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +17°, днем +29°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем до +24°, возможен дождь с грозой. В воскресенье ночью температура составит +14°, днем столбики термометров покажут +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +29°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень. Температура составит +16°...+22°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +28°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +16°...+21°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +28°. В воскресенье - пасмурно, дождь, +15°...+22°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +23°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +22°...+30°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+32°.

Вас также могут заинтересовать новости: