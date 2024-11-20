22 числа похолодание охватит уже всю Украину.

В ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится. Сегодня дожди, снижение температуры и похолодание ожидаются на западе страны, а уже завтра, 21 ноября, атмосферный фронт пойдет дальше. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, этот фронт повлечет за собой дожди с переходом в снег, похолодание и сильный ветер. Уже 22 ноября, по ее прогнозу, похолодание охватит всю нашу страну.

"23 ноября придет очередная порция осадков", - прогнозирует Наталка Диденко.

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В Киеве также ожидается изменение погоды. Если сегодня еще будет тепло, до +11 градусов, и без осадков, то в течение 21-23 ноября в столице ожидается похолодание и периодические осадки с сильным ветром.

В Украину идет мощная непогода - что известно

В Украине прогнозируется значительное ухудшение погодных условий.

По данным Укргидрометцентра, из-за перемещения активных атмосферных фронтов 20 ноября в западных областях, 21-23 ноября на большей части территории страны, а 24 ноября в восточных регионах ожидается сложная погода.

Синоптики предупреждают об интенсивных осадках в виде дождя и снега, а также порывы ветра скоростью 15-20 м/с. В Карпатах прогнозируют сильные снегопады, порывы ветра до 25-30 м/с и метели.

Кроме того, на большей части территории Украины, за исключением южного региона, вероятно образование снежного покрова 3-15 см, а в Карпатах - от 20 до 50 см. На дорогах возможна гололедица.

В некоторых местах будут наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

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