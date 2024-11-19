Температура при этом чуть повысится.

Со среды, 20 ноября, погода в Украине начнет меняться. С запада в нашу страну зайдут дожди, местами осадки будут сильными. Однако на температуру они не повлияют. Даже наоборот, станет немного теплее: +7°...+12° в большинстве областей, а на Прикарпатье и на юге - до +14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°.

Во Львове в среду будет пасмурно, дождь. Ночью 0°, днем +10°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +2°, днем +9°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +9°.

В Тернополе 20 ноября ночью будет +2°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, дождь, ночью +2°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +4°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице завтра будет 0°...+7°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+10°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+10°.

В Одессе 20 ноября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +14°.

В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +10°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +6°...+14°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +8°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.

20 ноября - какой праздник, приметы погоды

20 ноября - Ерона, Лазаря, Йосафаты, Кирилла, Евгения и Валерия. Если оттепель - жди морозов. С этого дня, по приметам, становится холодно.

Вас также могут заинтересовать новости: