В Киеве уже через несколько дней начнутся дожди.

Во вторник, 1 октября, в Украине будет сухо, но местами ожидается порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко:

"Ветер порывистым еще останется на юге и востоке, на остальной территории Украины постепенно будет успокаиваться".

Что касается температуры, то, по данным Натальи Диденко, самая холодная погода ожидается на западе Украины - днем только +9...+13 градусов.

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Немного теплее будет на Житомирщине, +14...+18 градусов, в Киевской области +18...+20, на Черниговщине +22, на Сумщине - до +24 градусов.

В течение дня вторника предполагается в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей +22...+26 градусов.

В столице сегодня, по прогнозу синоптика, будет сухо, ветер ослабнет до умеренного. Днем воздух максимально прогреется до +18...+20 градусов. В ближайшие дни будет сухо, а 4, 5 и 6 октября есть вероятность дождей.

Порывистый ветер в Украине

Из-за сильных порывов ветра на 1 октября в Одессе и Одесской области объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, сегодня там ожидаются порывы северного ветра до 15-20 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 1-2 октября ветер в Украине уже успокоится.

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