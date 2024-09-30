ОСадков в столице 1 октября не ожидается, а вот ветер будет ощутимым.

Октябрь в Киеве начнется с довольно теплой, но ветреной погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +10°...+11°, а днем воздух в столице прогреется до +18°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ощущение прохлады добавит северный ветер, скорость которого будет до 12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 1 октября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +5°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +10°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +10°.

В Тернополе 1 октября ночью будет +6°, днем +10°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +7°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно, дождь, ночью +7°, днем +11°.

В Виннице завтра будет +8°...+11°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +8°, днем +14°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+19°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +13°...+23°.

В Одессе 1 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +23°.

В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +24°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+20°, дождь.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

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