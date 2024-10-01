В городе и области введен повышенный уровень опасности.

В Одессе на 1 октября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Одесской области:

"По Одесской области и по г. Одесса в течение суток 1 октября ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с".

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 1 октября

В Одесской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Ветер будет северный, 9-14 м/с, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем +18°...+23°, местами - максимум до +13°. На автодорогах области видимость хорошая.

На побережье Одесской области ожидается небольшой дождь, местами - умеренный. Скорость ветра 12-17 м/с, из-за чего ожидается значительное волнение моря. Объявлен І уровень опасности.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +21°...+23°. Температура морской воды +19°...+20°.

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