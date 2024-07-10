Пик жары в Украине еще впереди.

Украину охватила волна чрезвычайной жары. По прогнозам, температура во многих областях будет повышаться до +35°...+38°, а местами и до +40°. Справиться с такой жарой нелегко, а в условиях дефицита электричества - еще труднее. Терапевт Марина Крапивнер в комментарии УНИАН рассказала, как спастись украинцам от жары.

По ее словам, когда свет есть, можно попытаться охладить помещение, а потом - не открывать окна.

"Когда выключат свет, если на улице жаркая погода, - окна открывать не надо. Потому что очень быстро нагреется помещение. А если мы охладили предварительно, то все-таки есть шанс, что будет прохладнее", - отметила она и добавила, что можно также использовать солнцеотражающие пленки на окна.

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Также можно включать вентилятор. Но когда работает он, то окна наоборот нужно открыть, чтобы было движение воздуха.

"Если есть вода дома, значит, можно принять душ. Но сначала надо принять достаточно горячий душ - как обычно моемся. И только потом в конце прохладненькой водой можно облить себя. Горячий душ будет расширять сосуды и теплообмен будет идти лучше", - пояснила терапевт.

Кроме того, нужно одеваться в легкую одежду из натуральных тканей и пить достаточное количество жидкости.

"Здесь мы считаем только воду. Никакие соки, морсы и все такое мы не считаем. Только вода. В воду можно, чтобы было вкуснее, добавить дольки лимона, веточку мяты", - сказала Крапивнер и добавила, что можно также сделать кубики льда и потом класть их в напитки.

Она напомнила, что в расчете на вес человек воды нужно пить минимум от 30 миллилитров на килограмм веса.

Также во время жары можно отказаться от "тяжелой" пищи. "Это поможет только просто потому, что горячую еду есть будет жарко. И так жарко, а тут еще еду надо греть. И мы потеем, когда едим горячее. Только из этих соображений просто легче есть что-то, что можно есть холодным: салаты, овощи, холодные супы", - добавила Крапивнер.

Аномальная жара в Украине - что важно знать

Жара, которая сейчас охватила Украину, станет еще сильнее и продлится долго. По данным синоптика Натальи Диденко, пик жары ожидается 14-17 июля.

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха говорит, что начиная с 16 июля ожидается некоторое ослабление жары.

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