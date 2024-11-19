Снег может быть уже 21 ноября.

На этой неделе в Украине ожидаются сложные погодные условия, значительные осадки в виде дождя и снега. Об этом в комментарии УНИАН сказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра, отвечая на вопрос относительно того, усилится ли на этой неделе похолодание и ожидать ли снега.

Птуха рассказала, что на этой неделе будут происходить динамические процессы, температуры будут колебаться и отличаться по областям.

"Например, тот же юго-восток - там преимущественно будут даже определенные и повышения, могут быть, в некоторые дни. Там чуть ли не до +14 градусов, потому что у нас будут проходить активные атмосферные фронты через территорию Украины: 21-го, даже с 20-го вечера, начиная, до 24-го числа с определенными перерывами", - отметила она.

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Так, по словам синоптика, 20-24 ноября ожидается перемещение на территорию Украины активных атмосферных фронтов. "Ожидаются сложные погодные условия, значительные осадки в виде дождя и снега", - сообщила Птуха.

В то же время, отметила она, конкретные показатели по дождю и снегу будут уточняться ежедневно. "Конечно, снег также будет, но в каких регионах - это будем уточнять. Пока что это у нас западные, северные. Первый может быть уже даже с 21-го числа. Но начнется он дождем, потом немножко может перейти в мокрый снег", - сказала эксперт.

Кроме того, в эти дни могут быть порывы ветра в пределах 15-20 метров в секунду. В Карпатах даже ожидаются сильные снегопады и порывы ветра, а также могут быть метели.

"В Украине, кроме южной части, - образование снежного покрова. Высота - от 3 до 10 сантиметров даже может кое-где быть... В Карпатах может и выше быть: 20 даже до 50-ти, но это чисто высокогорье", - рассказала Птуха.

На дорогах может быть гололедица и местами может наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

"То есть почти весь зимний комплекс опасных явлений у нас может проявляться с 20-го по 24-е. С разной интенсивностью, с разными временными промежутками. Преимущественно это для западных, северных и частично - центральных областей".

Какой будет погода в Киеве - прогноз

На уточнение, будет ли уже снег и в Киеве, она отметила, что для столицы также "ситуация такая интересная именно с 21-м числом".

"Потому что там, опять же, зависит от траектории. Даже на сегодняшний день расчетные прогнозы немножко дают по-разному: одни дают, что это будет чисто дождь, другие дают, что все же уже перейдет в снег. Мы пока склоняемся к мнению, к 21-му вечером оно перейдет в мокрый снег и немного уже задержится", - отметила Птуха.

Так, 21-е число еще "под вопросом - какая фаза будет", а вот 23 ноября в Киеве все же ожидается снег. "Все равно, это будут значительные осадки. Даже если это будет дождь, мокрый снег и также могут порывы ветра быть - 15-20 метров в секунду, но для Киева - это только с 20-го по 23-е, 24-го у нас уже будет относительно спокойная синоптическая ситуация", - сказала эксперт.

Ожидается, что в Киеве в течение этих нескольких дней образуется снежный покров. "Или 21-го немного начнется и потом 23-го добавится... На дорогах гололедица, местами может быть гололед, налипание мокрого снега", - сообщила Птуха.

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Наталки Диденко, начало этой недели еще порадует украинцев погодой, но уже вскоре начнутся осадки, усилится ветер и станет прохладнее.

Так, в частности в Киеве 19 ноября ожидается погода без осадков. Днем в городе будет до +7 градусов, а 20-го ноября потеплеет до +11.

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