Температура повысится на несколько градусов.

В Украине уже вскоре станет немного теплее. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, сегодня в Украине температура будет +1...+4 градуса, на юге воздух прогреется до +3...+7 градусов, а в восточной части - от -1 до +2 градусов тепла.

Несколько теплее, по ее данным, станет в Украине накануне выходных, 24 числа.

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"С 24-го января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов", - сообщила Наталка Диденко.

Погода 22 января - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет облачно. По данным Укргидрометцентра, днем по всей стране, кроме востока и юго-востока, местами пройдет небольшой дождь со снегом. В западных областях местами туман.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем будет от 2° мороза до 3° тепла, в южной части воздух прогреется до +3°...+8°.

Морозы в Украине - будут ли они до конца января?

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее сообщила, что до конца января существенных морозов в Украине не ожидается.

Самыми теплыми днями в ближайшей перспективе станут 26 и 27 января. Температура воздуха поднимется до +1°...+7°, а на юге страны возможно потепление до +10°.

По словам эксперта, вероятность возвращения "настоящих зимних морозов" до конца месяца минимальна.

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