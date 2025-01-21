22 января в Украину придет осадки / фото liz west/flickr.com

В среду, 22 января, в Украине будет пасмурно, местами - с прояснениями. Столбики термометров покажут в большинстве областей от 0° до +5°, только на юге будет чуть теплее - до +6°...+8°. Местами на западе, севере и юге пройдут небольшие дожди и мокрый снег, но снежный покров не образуется - снег будет таять благодаря плюсовой температуре. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
  • Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +2°.
  • В Тернополе 22 января ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег, переходящий в дождь.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+4°, пасмурно.
  • В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -2°...0°.
  • В Одессе 22 января - пасмурно, температура ночью +5°, днем +6°, небольшой дождь.
  • В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.
  • В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем 0°, пасмурно.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.
  • В Симферополе в среду будет пасмурно, +2°...+8°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
22 января в Украине будут дожди и мокрый снег / фото УНИАН

22 января - какой завтра праздник, приметы погоды

22 января в Украине отмечается День Соборности. В народе в этот день принято угощать кума с кумой. Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

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