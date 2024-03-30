Осадков сегодня и завтра в Украине не будет.

На выходных, 30 и 31 марта, будет сухо и солнечно по всей территории Украины. Кое-где температура будет подниматься до летних отметок. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его данным, в ближайшие двое суток погоду в нашей стране будет определять теплая воздушная масса с Балкан на фоне высокого давления. Ветер в Украине будет преобладать южной четверти и будет умеренным.

"Почти летние показатели температуры воздуха прогнозируются в большинстве областей, а в западной части и в Крыму местами столбики термометров превысят +25 °С!" - сообщил Кибальчич.

По его словам, только в прибрежной зоне Черного моря дневной прогрев окажется слабым вследствие влияния холодной воды.

Погода 30 марта

Сегодня в западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура днем +19...+24 °С.

На севере также будет сухо. Скорость ветра составит 5-10 м/с, а столбики термометров днем покажут +14...+19 °С.

В центральных областях будет преобладать переменная облачность, днем воздух прогреется до +15...+20 °С.

На юге будет сухо, а скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+22 °С, на побережье Черного моря будет свежее, +9...+14 °С.

На востоке ветер будет более ощутимым, 7-2 м/с. Температура +14...+19 °С.

Погода 31 марта

В западных областях март завершится переменной облачностью. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Скорость южного ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, а днем разогреет до +21...+26 °С.

На севере Украины также будет сухо. Ветер ожидается западный с переходом днем на южный, его скорость составит 7-12 м/с. Ночью будет +4...+9 °С, а днем потеплеет до +18...+23 °С.

В центральной части Украины 31 марта будет малооблачно. Скорость ветра составит 712 м/с. Температура будет такой же, как и на севере. Столбики термометров покажут ночью +4...+9 °С, а днем +18...+23 °С.

На юге скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +6...+11 °С, днем +18...+23 °С, на побережье Черного моря +9...+14 °С, а в центральных районах Крыма воздух прогреется до роскошных +24...+26 °С.

В восточных областях осадков не ожидается. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем +18...+23 °С.

Потепление в Украине

29 марта в Украине наблюдалось кратковременное ухудшение погоды: прошли дожди, а на севере даже стало немного свежее. Но уже на выходных погода улучшится по всей стране: ожидается 20-градусное тепло, а осадки завершатся.

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