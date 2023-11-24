По данным синоптика, в ближайшее время погода будет меняться от мороза к потеплению и снова к морозам.

В ближайшие дни погода в Украине будет активно меняться. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня по всей стране, кроме востока, сильно потеплеет, из-за чего на дорогах будет каша и лужи.

"Одним словом, в ближайшее время погода будет меняться - от мороза до потепления", - говорит синоптик.

По ее данным, в воскресенье-понедельник снова ожидается усиление осадков из-за циклона. Он принесет снегопады, сильные ветры, налипание мокрого снега, а потом - снова возвращение морозов.

Ухудшение погоды в Киеве и области - что будет

По прогнозам, с воскресенья на понедельник в Киеве и области ожидается существенное осложнение погоды.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о метелях, снежных заносах, гололедице, сильных снегопадах, благодаря которым прирост снежного покрова составит 20-30 см, а в южных и восточных районах области навалит до полуметра снега.

Также ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами по области его скорость будет достигать 25 м/с.

Из-за непогоды в столице и Киевской области на 26-27 ноября объявлен II уровень опасности, оранжевый. Во время действия предупреждения рекомендуется проявлять максимальную осторожность.

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