В некоторых областях Украины завтра пройдут кратковременные грозовые дожди.

В четверг, 9 июня, в Украине ожидается много солнечной погоды, однако кое-где будут идти дожди с грозами.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Исключения - Карпаты, Сумщина, Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым. В этих частях Украины пройдут местами кратковременные грозовые дожди", - отметила синоптик.

По ее прогнозу, в четверг температура воздуха предполагается в Украине +25...+30 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный.

"Возможны более сильные порывы в западных областях и в южной части", - предупредила синоптик.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в Украине в ближайшие дни ожидается теплая и в большинстве областей сухая погода, однако местами все же будет наблюдаться кратковременное ухудшение погоды. В частности, ожидаются дожди, грозы, ливни, град и сильный ветер.

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