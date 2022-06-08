Изменение погоды будет в отдельных областях Украины.

В Украине в ближайшие дни ожидается теплая и в большинстве областей сухая погода, однако местами все же будет наблюдаться кратковременное ухудшение погоды. В частности, ожидаются дожди, грозы, ливни, град и сильный ветер.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Так, по его словам, 9 июня атмосферное давление начнет медленно снижаться, но все еще останется немного выше нормы. В Одесской области, а также на крайнем западе пройдут дожди с грозами, преимущественно днем. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье днем отдельные порывы до 15-20 м/с.

В пятницу, 10 июня, синоптические процессы над Украиной существенно не изменятся, говорит синоптик. По его прогнозу, под влиянием поля повышенного давления осадков не предвидится.

"Исключение составят южные и западные области, где слабо выраженные атмосферные фронты станут причиной кратковременных грозовых дождей. Местами ливни будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и градом", - предупредил синоптик.

Напомним, в ближайшую неделю погода порадует украинцев теплом. Практически по всей стране ожидается комфортная температура +24°...+28°, будет не холодно и не жарко.

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