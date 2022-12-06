В большинстве областей 7 декабря ожидаются осадки, а местами - сильный ветер.

В среду, 7 декабря, на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, который принесет нам не только потепление, но также осадки и местами сильный ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В среду по Украине пройдется атмосферный фронт. Он принесет в большинство областей мокрый снег и дождь. В восточной части Украины удержится сильный ветер юго- восточного направления", - отметила она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в течение дня среды на западе Украины ожидается в пределах +2...+5 градусов, на севере и в центре будет -2...+2 градуса (на Сумщине до -4 градусов), на востоке -3...-6 градусов. На юге потеплеет до +2...+7, в Крыму будет до +10, а в Приазовье - около нуля.

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"В дальнейшем потепление в Украине наберет обороты, в ближайшие выходные температура воздуха поднимется до дневных +4...+10 градусов", - добавила синоптик.

Изменение погоды в Украине: что прогнозируют синоптики

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, в Украину мчатся циклоны со снегопадами и дождями. По его данным, ожидается, что с 7 декабря температура будет подниматься до +2...+10 градусов.

Водносас ранее синоптик Наталья Диденко объясняла, что с 7-8 декабря в Украину будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики, из-за чего ожидается изменение погоды. По ее словам, изменение погоды будет сопровождаться снижением атмосферного давления, перепадами температуры, влажности, видимости и осложнениями ситуации на дорогах.

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