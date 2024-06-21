Синоптики предупреждают о граде, шквалах и значительных дождях.

В субботу, 22 июня, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погоды, Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"22 июня во второй половине дня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с2, - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются значительные дожди.

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Из-за непогоды на западе Украины объявлен І уровень опасности, желтый.

Непогода в Украине - прогноз на выходные

Об ухудшении погоды на выходных предупреждает и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в западной части под влиянием неустойчивой воздушной массы возможны опасные и стихийные явления погоды, связанные с грозовой деятельностью.

В целом, по его словам, на выходных в Украине ожидается теплая, местами жаркая погода. Кратковременные грозовые дожди, кроме юга, пройдут на западе страны, а также местами в других областях.

Погоду 22 и 23 июня будет определять область повышенного атмосферного давления, а также фронтальные разделы с юго-запада. Из-за этого ожидается летний характер погоды, а температура будет выше нормы на 3-5 градусов.

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