По информации пропагандистов, животные погибли из-за затопления музейного зала.

Временно оккупированный Крым накрыл мощный шторм. Оккупанты заявили, что из-за урагана в Севастополе в музее-аквариуме погибли около 800 животных.

"Погибли все животные, около восьмисот, которые жили в девяти аквариумах. Вышло из строя все оборудование: насосы, вентиляция. Помещению нанесен колоссальный ущерб", – заявил "директор" музея Юрий Кравцов.

По информации пропагандистов, животные погибли из-за затопления музейного зала. Утверждается, что во время шторма снесло вентиляционную систему на крыше, а в саму пробоину хлынул поток воды.

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Непогода в Крыму

Временно оккупированный Крым страдает от штормовой погоды, как и материковая часть Украины. Только если регионы заметает снегом, полуостров заливает водой. Из-за сильнейшего шторма в Крыму вырывало деревья.

Ночью 27 ноября было известно, что из-за урагана без света оставались почти 500 тысяч человек. Сообщалось о трех пострадавших – их доставили в больницы.

Смыло даже окопы россиян, которые те обустроили на крымских пляжах.

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