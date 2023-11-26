В частности, все укрепления захватчиков в Евпатории снова превратились в курортные пляжи.

Во временно оккупированном Крыма бушует крайне мощный шторм. На полуострове одновременно идет снег, дождь, бушует ураган и наводнение. Море смыло все окопы, которые россияне подготовили на случай наступления ВСУ.

Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", фортификации россиян буквально смыло водой Черного моря в Евпатории.

"В Евпатории море смыло все окопы, которые выкопали на пляже оккупанты", - пишет канал.

На кадрах видно, что на пляже остались едва заметные следы от окопов. Гигантские волны разбили их вдребезги. Поскольку шторм бушует со всех берегов Крыма, оккупантам придется попрощаться со всеми "курортными" окопами на береговой линии.

Что происходит в Крыму сейчас

Временно оккупирован россиянами Крым "атаковала" непогода - начался мощный ураган, под воду идет трасса между городами Саки и Евпатория.

На южном берегу Крыма высота волн может достигать восьми метров. Сейчас в Севастополе ураганный ветер вырывает деревья и срывает билборды. Кроме того, ветер на полуострове повреждает здания (срывает крыши и обшивку), а также линии электропередач.

Перед этим СМИ сообщали, что российские оккупанты обустраивают линии обороны прямо на крымских пляжах. На опубликованных в сети видео была видна целая сеть траншей в песке во время захода в море неподалеку от поселка Черноморское – в 200 км от Одессы.

Как сообщали партизаны движения "АТЕШ", в Евпатории россияне оборудовали огневые позиции на набережной Независимости. Агенты иронично добавляют, что название набережной "очень символично".

Вас также могут заинтересовать новости: