Юго-запад Китая пострадал от ливней и оползней

12:09, 27 мая 2020
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Два человека пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Два человека получили травмы, еще двое пропали без вести в результате вызванных проливными дождями оползней в провинции Юньнань на юго-западе Китая. 

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Проливные дожди обрушились на Гуншань-Дулун-Нуский автономный уезд провинции Юньнань, что привело к повреждению автодорог, жилых помещений, связи и электроснабжения, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Стихия задержала около 510 пассажиров. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в странах Восточной Африки (Кении, Уганде, Танзании и Джибути) количество осадков за март-апрель 2020 года стало рекордным за последние 40 лет или даже за всю историю наблюдений.

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Теги: #погода#Китай#дождь
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