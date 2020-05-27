Юго-запад Китая пострадал от ливней и оползней

Два человека пропали без вести.

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Два человека получили травмы, еще двое пропали без вести в результате вызванных проливными дождями оползней в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

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Проливные дожди обрушились на Гуншань-Дулун-Нуский автономный уезд провинции Юньнань, что привело к повреждению автодорог, жилых помещений, связи и электроснабжения, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Стихия задержала около 510 пассажиров. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в странах Восточной Африки (Кении, Уганде, Танзании и Джибути) количество осадков за март-апрель 2020 года стало рекордным за последние 40 лет или даже за всю историю наблюдений.