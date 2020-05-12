В Восточной Африке прошли рекордные дожди

В Кении из-за непогоды погибли около 200 человек.

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В странах Восточной Африки (Кении, Уганде, Танзании и Джибути) количество осадков за март-апрель 2020 года стало рекордным за последние 40 лет или даже за всю историю наблюдений.

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Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на Центр климатического прогнозирования Межправительственного органа по вопросам развития (ICPAC).

Вызванные дождями наводнения и оползни приводят к многочисленным жертвам и серьезному ущербу в условиях борьбы с нашествием саранчи и пандемией коронавируса. Больше всего пострадала Кения, где за последний месяц погибли около 200 человек.

Кроме того, на озере Виктория уровень воды поднялся до рекордной отметки - 13,45 м. Из-за этого подтоплены дома в прибрежной зоне.

Напомним, жертвами проливных дождей в Руанде стали 55 человек.