В Восточной Африке прошли рекордные дожди
В Кении из-за непогоды погибли около 200 человек.
В странах Восточной Африки (Кении, Уганде, Танзании и Джибути) количество осадков за март-апрель 2020 года стало рекордным за последние 40 лет или даже за всю историю наблюдений.
В Либерии в результате схода оползней погибли 45 человек
Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на Центр климатического прогнозирования Межправительственного органа по вопросам развития (ICPAC).
Вызванные дождями наводнения и оползни приводят к многочисленным жертвам и серьезному ущербу в условиях борьбы с нашествием саранчи и пандемией коронавируса. Больше всего пострадала Кения, где за последний месяц погибли около 200 человек.
Кроме того, на озере Виктория уровень воды поднялся до рекордной отметки - 13,45 м. Из-за этого подтоплены дома в прибрежной зоне.
Напомним, жертвами проливных дождей в Руанде стали 55 человек.
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