В Восточной Африке прошли рекордные дожди

12:54, 12 мая 2020
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В Кении из-за непогоды погибли около 200 человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В странах Восточной Африки (Кении, Уганде, Танзании и Джибути) количество осадков за март-апрель 2020 года стало рекордным за последние 40 лет или даже за всю историю наблюдений.

В Либерии в результате схода оползней погибли 45 человек

Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на Центр климатического прогнозирования Межправительственного органа по вопросам развития (ICPAC).

Вызванные дождями наводнения и оползни приводят к многочисленным жертвам и серьезному ущербу в условиях борьбы с нашествием саранчи и пандемией коронавируса. Больше всего пострадала Кения, где за последний месяц погибли около 200 человек.

Кроме того, на озере Виктория уровень воды поднялся до рекордной отметки - 13,45 м. Из-за этого подтоплены дома в прибрежной зоне.

Напомним, жертвами проливных дождей в Руанде стали 55 человек. 

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Теги: #погода#наводнение
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