По прогнозам экспертов, в 2024 году можно будет увидеть еще больше полярных сияний в регионах, где они обычно не наблюдаются.

Наблюдение за северным сиянием является одной из самых популярных целей туристических путешествий в последние годы, и ученые прогнозируют, что 2024 год может стать самым удачным для этого за 20 лет.

Как пишет National Geographic, по прогнозам экспертов, в 2024 году можно будет увидеть еще больше полярных сияний в регионах, где они обычно не наблюдаются. Это связано с тем, что Солнце достигнет пика (так называемого "солнечного максимума") своего примерно 11-летнего цикла, во время которого солнечная активность будет наибольшей.

"Солнечный максимум означает больше штормов, а во время штормов северное сияние случается чаще, оно более интенсивное, длится дольше и может распространяться на более низкие широты, чем обычно", – пояснил космический физик и директор Центра геокосмических штормов Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса Слава Меркин.

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Почему полярное сияние видят не только на севере

Доцент-исследователь Геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе Дон Хэмптон поясняет, что северное сияние появляется в области вокруг магнитного полюса Земли, называемой "авроральным овалом" или "авроральной зоной". Но эта область все время смещается и колеблется в зависимости от силы солнечного ветра – потока заряженных частиц из солнечной атмосферы, который может усиливаться штормами. Эксперты ожидают, что во время солнечного максимума эпизоды, когда авроральная зона растет и становится более активной, будут происходить чаще.

"Когда энергии больше, зона полярных сияний становится толще и расширяется дальше на юг. Я не думаю, что будет слишком дико прогнозировать, что люди на Среднем Западе и, возможно, даже в нижней части Среднего Запада (40-я параллель) будут иметь хороший шанс увидеть полярное сияние один или два раза в течение этого солнечного цикла, но нет никаких гарантий", – отметил он.

Отметим, что Украина находится на 48-й параллели северной широты, то есть даже ближе к северу.

Как повысить свои шансы увидеть полярное сияние

Ученые предупреждают, что при выборе места для наблюдения за северным сиянием нужно учитывать еще ряд других факторов, например, облачность и световое загрязнение (над большими осветленными городами его увидеть сложнее, чем в лесной глуши).

Приложения для прогнозирования полярных сияний, такие как Центр прогнозирования космической погоды NOAA, Aurora Alerts и My Aurora Forecast & Alerts, могут помочь "охотникам" предсказать, когда можно будет увидеть северное сияние, а также насколько далеко на юг простирается овал полярных сияний после солнечной активности. Обычно полярные сияния чаще всего наблюдаются в дни мартовского и октябрьского равноденствия, отмечает ученый по космической погоде из Шведского института космической физики Магнус Вик.

Чтобы избежать искусственного светового загрязнения, можно использовать сайт DarkSky.org, где показываются места темного неба по всему миру.

Также важно правильно выбрать направление, куда смотреть в ожидании полярного сияния.

Как ранее сообщал УНИАН, осенью 2023 года поляное сияние в течение нескольких дне можно было наблюдать и над Украиною, для которой это совершенно нетипичное явление.

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