Температура по всей стране ожидается в пределах +27°...+30°, лишь в Крыму и на северо-западе местами будет чуть прохладнее.

Сегодня, 3 июля, в Украину начнет возвращаться жара. Практически по всей стране столбики термометров покажут +27°...+30°, лишь в Крыму и на северо-западе местами будет чуть прохладнее.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины тепло распределится неравномерно. Так, на Закарпатье ожидается жара до +32°. В волынской, Ривненской и Хмельницкой областях ожидаются дожди. Здесь столбики термометров покажут +25°...+26°. На остальной территории будет +27°...+29°, без осадков.

На севере страны будет +28°...+29°, без осадков. Практически такая же температура будет и на востоке Украины, +27°...+29°.

В большинстве центральных областей будет +28°...+31°, лишь в Полтавской - около +26°. В Винницкой области ожидаются небольшие дожди, на остальной территории - без осадков, ясно и безоблачно.

На юге Украины будет практически безоблачно. Температура ожидается на уровне +27°...+30°, а в Крыму - до +25°. Также без осадков.

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