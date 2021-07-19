Сегодня в Украине ожидаются дожди / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 19 июля, во многих областях Украины ожидаются дожди. Осадки прогнозируются в западных и северных областях, а также в некоторых центральных. При этом жители запада ощутят снижение температуры, а на востоке и юге страны воздух прогреется до +36°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°, ливень.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, гроза.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.
  • В Тернополе 19 июля ночью будет +15°, днем +25°, ливень.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, ливень.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, ливень.
  • В Виннице сегодня будет +17°...+28°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +26°, дождь с грозой.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°, ливень.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшой дождь.
  • В Полтаве сегодня температура воздуха +21°...+33°, небольшая облачность.
  • В Одессе 19 июля - почти безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +22°, днем +36°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°.
  • В Запорожье сегодня температура ночью +22°, днем +34°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +19°...+32°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.
  • В Днепре температура ночью будет +21°, днем +34°, почти безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно,  +21°...+34°.
  • В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.
Погода в Украине 19 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 19 июля

19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская