Осадки ожидаются в западных, северных и частично центральных областях. На юге и востоке - до +36 градусов.

В понедельник, 19 июля, во многих областях Украины ожидаются дожди. Осадки прогнозируются в западных и северных областях, а также в некоторых центральных. При этом жители запада ощутят снижение температуры, а на востоке и юге страны воздух прогреется до +36°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°, ливень.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, гроза.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.

В Тернополе 19 июля ночью будет +15°, днем +25°, ливень.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, ливень.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, ливень.

В Виннице сегодня будет +17°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +26°, дождь с грозой.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшой дождь.

В Полтаве сегодня температура воздуха +21°...+33°, небольшая облачность.

В Одессе 19 июля - почти безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.

В Херсоне в понедельник ночью +22°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°.

В Запорожье сегодня температура ночью +22°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +19°...+32°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +34°, почти безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21°...+34°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.

Народные приметы на 19 июля

19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

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Автор: Екатерина Лиманская