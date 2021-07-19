Сегодня в Украине ожидаются дожди / Фото ua.depositphotos.com
В понедельник, 19 июля, во многих областях Украины ожидаются дожди. Осадки прогнозируются в западных и северных областях, а также в некоторых центральных. При этом жители запада ощутят снижение температуры, а на востоке и юге страны воздух прогреется до +36°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°, ливень.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, гроза.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.
- В Тернополе 19 июля ночью будет +15°, днем +25°, ливень.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, ливень.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, ливень.
- В Виннице сегодня будет +17°...+28°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +26°, дождь с грозой.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшой дождь.
- В Полтаве сегодня температура воздуха +21°...+33°, небольшая облачность.
- В Одессе 19 июля - почти безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.
- В Херсоне в понедельник ночью +22°, днем +36°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°.
- В Запорожье сегодня температура ночью +22°, днем +34°, ясно и безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +19°...+32°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +34°, почти безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21°...+34°.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.
Погода в Украине 19 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 19 июля
19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.
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