Неделя в Украине начнется с прохладной погоды. Сегодня по всей стране столбики термометров покажут +13°...+18°, лишь на Закарпатье будет теплее. В большинстве западных областей, а также в Луганской и в крыму пройдут небольшие дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +16°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +16°, легкий дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°, легкий дождь.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°, легкий дождь.
- В Тернополе 23 мая ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +8°...+21°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +17°.
- В Виннице сегодня будет +6°...+16°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+15°.
- В Одессе 23 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +17°.
- В Херсоне в понедельник ночью +10°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +5°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +14°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+14°, дождь.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.