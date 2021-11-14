В большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями, на западе и севере - преимущественно пасмурно.

Сегодня, 14 ноября, в большинстве областей Украины будет на градус-два прохладнее, чем вчера. Практически повсеместно ожидается около 8-9 градусов тепла, лишь на Юге будет незначительно теплее. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет преимущественно облачно, местами - с прояснениями. Температура ожидается на уровне +8°...+9°.

На севере - прохладнее. Здесь также будет преобладать пасмурная погода и сплошная облачность. В Сумах и Чернигове воздух прогреется до +6°...+7°, а в Киеве и Житомире - до +8°...+9°.

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Жителей центральных областей сегодня ждет облачная погода с прояснениями. Температура будет колебаться в пределах +7°...+9°.

На Востоке сегодня прохладнее всего. Здесь столбики термометров максимально поднимутся до отметки +6°. Ожидается небольшая облачность.

На юге Украины традиционно теплее всего. Здесь воздух прогреется до +8°...+10°, а в Крыму будет до +11°.

Напомним, согласно прогнозу, до конца текущей недели в Украине сохранится прохладная, но стабильная погода без осадков и сильных морозов. Однако с понедельника, 15 ноября, погода начнет меняться.

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Автор: Екатерина Лиманская