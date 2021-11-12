Изменения погоды стоит ждать уже с понедельника, 15 ноября.

До конца текущей недели в Украине сохранится прохладная, но стабильная погода без осадков и сильных морозов. Однако с понедельника, 15 ноября, погода начнет меняться.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, 15 ноября, резко похолодает в северных и восточных областях. Дневные температуры будут на уровне всего лишь +2°...+4°, а ночью ударят морозы до -5°...-8°.

Чуть теплее будет в Центре, где столбики термометров днем поднимутся до +3°...+5°, а ночью будет до -6°. Теплее всего будет в западных областях и на Юге. Здесь дневные максимумы ожидаются на уровне +7°...+10°, а ночью - до -1°...-6°.

Еще холоднее станет во вторник, 16 ноября. В этот день в большинстве областей ожидается лишь -1°...+1°, на Юге - до +3°, а в западных областях - до +3°...+6°. Ночные морозы практически по всей стране ударят до -4°...-9°.

Затем несколько дней температура в Украине будет повышаться. Местами ожидается до +10°. Однако уже к 20 ноября в страну нагрянут дожди.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, буквально через несколько дней в Украине ожидается снег.

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Автор: Екатерина Лиманская