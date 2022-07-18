Понедельник порадует киевлян небольшой облачностью.

Сегодня, 18 июля, в Киеве ожидается комфортная температура.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, воздух в столице сегодня прогреется до +23°, будет небольшая облачность. В течение дня возможен небольшой дождик.

Ветер будет дуть северо-западный, а его скорость составит 2,3 - 3,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но чуть пониженное, 750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°, небольшой дождь.

В Тернополе 18 июля ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +11°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+20°.

В Одессе 18 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°.

В Херсоне в понедельник ночью +15°, днем +28°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +10°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно безоблачно, +13°...+25°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.

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