Сегодня, 18 июля, в Киеве ожидается комфортная температура.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, воздух в столице сегодня прогреется до +23°, будет небольшая облачность. В течение дня возможен небольшой дождик.
Ветер будет дуть северо-западный, а его скорость составит 2,3 - 3,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но чуть пониженное, 750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +22°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°, небольшой дождь.
В Тернополе 18 июля ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+25°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Виннице сегодня будет +11°...+23°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+20°.
В Одессе 18 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°.
В Херсоне в понедельник ночью +15°, днем +28°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +10°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно безоблачно, +13°...+25°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.