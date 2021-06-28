Неделя в Киеве начнется с пасмурной погоды, возможен небольшой дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
28 июня в столице ожидается температура +17°...+25°. Атмосферное давление пониженное - 744 мм ртутного столба.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4,6 - 7,2 м/с.
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Погода в Украине
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +25°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Ривне в понедельник небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Тернополе 28 июня ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Виннице сегодня будет +16°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет переменная облачность, ночью +17°, днем +25°, ливень.
В Кропивницком - незначительная облачность, температура ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
В Полтаве сегодня температура воздуха +17°...+23°, ливень.
В Одессе 28 июня - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.
В Николаеве будет немного облачно, ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.
В Запорожье сегодня температура ночью +17°, днем +26°, переменная облачность, ливень.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+23°, ливень.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +25°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, ливень.
В Симферополе в понедельник будет небольшой дождь, +17°...+26°.
В Краматорске будет небольшая облачность, дождь, температура ночью +18°, днем +27°.
В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +19°, днем +31°.
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