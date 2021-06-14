В первой половине дня и в обед возможны небольшие осадки.

Неделя в Киеве начнется пасмурной погодой. Весь день в столице будет переменная облачность, в первой половине дня и в обед возможен небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Температура воздуха максимально составит +24°.

Ветер северо-восточного и восточного направлений будет дуть со скоростью 2,8-3,7 м/с. Атмосферное давление слегка вырастет в течение дня и составит 743-746 мм ртутного столба.

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Погода в Украине 14 июня

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +10°, днем +18°.

В Луцке будет пасмурная погода, ночью +12°, днем +15°.

В Ривне в понедельник пасмурно, ночью +11°, днем +15°.

В Тернополе 14 июня ночью будет +11°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +17°.

В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +17°, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +12°, днем +17°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +11°...+18°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +16°.

В Черкассах - переменная облачность, ночью +15°, днем +20°, ливень.

В Кропивницком - сплошная облачность, температура ночью +15°, днем +20°, дождь.

В Полтаве сегодня температура воздуха +15°...+22°, гроза.

В Одессе 14 июня - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +13°, днем +22°, ливень.

В Николаеве сегодня будет сплошная облачность, ночью +13°, днем +22°, дождь.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха +15°...+24°, ливень.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +24°, гроза.

В Симферополе в понедельник будет +12°...+20°, ливень.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +27°.

Народные приметы 14 июня

14 июня - Устина и Харитона. Если на Устина дует северо-западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета.

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Автор: Екатерина Лиманская