Неделя в Киеве начнется с повышения температуры. Сегодня, 9 августа, в столице воздух прогреется до +30 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Весь день в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода с небольшим ветерком. Он будет северного направления, до 2,8 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное: 749 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине на сегодня, 9 августа
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°, небольшой дождь.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.
В Тернополе 9 августа ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +15°, днем +28°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
В Виннице сегодня будет +16°...+31°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +30°, небольшой дождь.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.
В Одессе 9 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +33°.
В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +31°, небольшой дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, почти безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшой дождь.
В Симферополе в понедельник будет почти безоблачно, +18°...+30°.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°.
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