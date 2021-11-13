Сегодня в Украине ожидается сухая и прохладная погода, но местами столбики термометров покажут +10°...+12°.

В субботу, 13 ноября, в Украине установится сухая, но прохладная погода. Правда, в некоторых областях все же потеплеет до +10°...+12°. По всей стране ожидается небольшая облачность или облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня ждет температура на уровне +8°...+11°.

Холоднее всего сегодня будет на севере страны. Здесь столбики термометров максимально поднимутся лишь до +8°, а в Киеве ожидается не более +6°. Небольшая облачность, без осадков.

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В центральных областях сегодня будет около +8°, а в Виннице - до +9°. Небольшая облачность, в Днепре - практически безоблачно.

На востоке Украины сегодня тоже максимум до +8°, но ночи будут холодными - до -4°. Небольшая облачность.

Теплее всего сегодня будет на Юге и в Крыму. Здесь воздух прогреется до +8°...+12°. Ночные морозы возможны лишь в Запорожской области, а вот в Одессе ночью будет до +7°.

Напомним, согласно прогнозу, до конца текущей недели в Украине сохранится прохладная, но стабильная погода без осадков и сильных морозов. Однако с понедельника, 15 ноября, погода начнет меняться.

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Автор: Екатерина Лиманская