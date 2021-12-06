6 декабря в Украине будет много осадков / фото ua.depositphotos.com
В понедельник, 6 декабря, в Украине существенно потеплеет. Местами столбики термометров подскочат до +9°...+13°. Вместе с потеплением в страну нагрянут и осадки. Сегодня лить будет практически повсеместно, на севере возможно появление мокрого снега.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +5°, сильный дождь.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
- В Тернополе 6 декабря ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+4°, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.
- В Виннице будет -1°...+5°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в понедельник будет ночью 0°, днем +4°, небольшая облачность, ливень.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+9°, дождь.
- В Одессе 6 декабря - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +13°, сильный дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +13°, небольшая облачность, ливень.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Сумах температура воздуха составит +2°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +6°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +9°...+15°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +7°, днем +9°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +7°.
Погода в Украине 6 декабря / фото УНИАН
Народные приметы на 6 декабря
6 декабря - Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: