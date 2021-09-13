Дожди не прогнозируются.

Неделя в Киеве начнется с теплой погоды. Сегодня днем в столице воздух прогреется до +26 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня ожидается небольшая облачность с периодами полного прояснения. Больше всего солнца ожидается в первой половине дня. Без осадков.

Ветер будет дуть западный, а его скорость составит 2,6 - 3,9 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 13 сентября

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, ливень.

В Тернополе 13 сентября ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°, ливень.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 13 сентября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.

В Херсоне в понедельник ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Запорожье сегодня температура ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +12°...+26°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +12°...+22°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +27°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская