Несмотря на осадки, температура в стране все еще будет комфортной, местами до +27°.

Сегодня в Украине начнутся дожди. Осадков стоит ждать жителям западных, а также Житомирской и Донецкой областей. Несмотря на осадки, температура в стране все еще будет комфортной, особого снижения не ожидается. Местами столбики термометров покажут +27°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, ливень.

В Тернополе 13 сентября ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°, ливень.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 13 сентября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.

В Херсоне в понедельник ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Запорожье сегодня температура ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +12°...+26°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +12°...+22°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +27°.

Народные приметы на 13 сентября

13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. С Куприянова дня начинали собирать клюкву. Начинают собирать корнеплоды (кроме репы) и копать картошку.

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Автор: Екатерина Лиманская