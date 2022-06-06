Воздух в столице прогреется до +24°.

Неделя в Киеве начнется с теплой погоды.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня в течение дня в столице ожидается небольшая облачность, а воздух прогреется до +24°. Без осадков.

Ветер будет северо-восточного и северного направлений, а его скорость составит 1,2 - 2,4 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +25°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Тернополе 6 июня ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +12°...+28°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Виннице сегодня будет +11°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +13°...+23°.

В Одессе 6 июня - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +16°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+23°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+21°, дождь с грозой.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

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