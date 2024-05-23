Сейчас в Киеве уже начался дождь.

Сегодня, 23 мая, в ближайшее время до конца суток в Киеве и области ожидается гроза. Синоптики прогнозируют І уровень опасности. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и Укргидрометцентре.

"Будьте внимательны и осторожны! Не пугайтесь звуков грома. При объявлении воздушной тревоги - немедленно направляйтесь в укрытие!" - предупредили в сообщении.

Между тем жители столицы уже сообщают о начале ливня и публикуют видео из разных районов города.

В то же время завтра синоптики прогнозируют переменную облачность в Киеве, однако без осадков. В свою очередь в области местами может быть небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидается восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью - +11...+16 °C;

днем - +21...+26 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - +14...16 °C;

днем - +24...+26 °C.

Погода в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 23 мая в Киеве ожидался один из самых теплых дней недели. Ранее сообщалось, что осадков в городе не предвидится, однако погода резко изменилась.

Также сообщалось, что в четверг Украину охватит 30-градусная жара. Практически по всей стране температура воздуха составит до +25°...+28°. Только на Закарпатье температура будет более комфортной - +22°. На севере страны, а также в Закарпатской области в этот день ожидаются грозы и дождь.

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