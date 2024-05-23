Сегодня, 23 мая, в ближайшее время до конца суток в Киеве и области ожидается гроза. Синоптики прогнозируют І уровень опасности. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и Укргидрометцентре.
"Будьте внимательны и осторожны! Не пугайтесь звуков грома. При объявлении воздушной тревоги - немедленно направляйтесь в укрытие!" - предупредили в сообщении.
Между тем жители столицы уже сообщают о начале ливня и публикуют видео из разных районов города.
В то же время завтра синоптики прогнозируют переменную облачность в Киеве, однако без осадков. В свою очередь в области местами может быть небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидается восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью - +11...+16 °C;
- днем - +21...+26 °C.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - +14...16 °C;
- днем - +24...+26 °C.
Погода в Украине - последние новости
Как писал УНИАН, 23 мая в Киеве ожидался один из самых теплых дней недели. Ранее сообщалось, что осадков в городе не предвидится, однако погода резко изменилась.
Также сообщалось, что в четверг Украину охватит 30-градусная жара. Практически по всей стране температура воздуха составит до +25°...+28°. Только на Закарпатье температура будет более комфортной - +22°. На севере страны, а также в Закарпатской области в этот день ожидаются грозы и дождь.