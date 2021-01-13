Резкое похолодание в Киеве: температура упадет до -18°

13:01, 13 января 2021
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Холодная погода сохранится 17-18 января.

В Киеве резко упадет температура / Фото ua.depositphotos.com
В Киеве резко упадет температура / Фото ua.depositphotos.com

В Киеве 15-16 января ожидается понижение температуры воздуха до -18°.

Об этом Киевская городская госадминистрация информирует в своем Тelegram-канале.

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«По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 15-16 января ожидается до -13°...-18°, днем ​​- до -11°...-15°. Также холодная погода сохранится 17-18 января», - отмечается в сообщении.

Гражданам специалисты советуют во время мороза одеваться многослойно, обувать обувь, которая не сдавливает ноги. Также не стоит выходить на мороз голодным.

В случае пребывания на улице целый день, необходимо каждый час или полчаса заходить в теплое помещение.

Резкое похолодание в Украине

Завтра, 14 января, снег ожидается в западных областях Украины, местами на севере и в Винницкой области.

"Восточная часть, южная, большинство центральных областей освободятся от осадков и завтра там будет сухо. Разве что в Крыму и Приазовье еще ожидается мокрый снег. На дорогах уже скользко - осторожно", - написала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -2°...-7°, на севере кое-где до -10°.

Днем в Украине предполагается -1°...-5°, в южной части около нуля.

В Киеве завтра, 14 января, возможен снег во второй половине дня или вечером. Ближайшей ночью в столице -3°...-5°, завтра днем -2°...-4°.

"Серьезный холодный воздух арктического происхождения начнет заходить с 15 января, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января составит -13°...-20°, местами возможно до -20°...-22°", - предупреждает синоптик.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая

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