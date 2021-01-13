Завтра осадки начнут покидать Украину, на днях придет серьезное похолодание - синоптик

Холодный воздух арктического происхождения начнет заходить с 15 января.

Осадки постепенно завершатся, но мороз будет крепчать / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 14 января, снег ожидается в западных областях Украины, местами на севере и в Винницкой области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Восточная часть, южная, большинство центральных областей освободятся от осадков и завтра там будет сухо. Разве что в Крыму и Приазовье еще ожидается мокрый снег. На дорогах уже скользко - осторожно", - написала она.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -2°...-7°, на севере кое-где до -10°.

Днем в Украине предполагается -1°...-5°, в южной части около нуля.

В Киеве завтра, 14 января, возможен снег во второй половине дня или вечером. Ближайшей ночью в столице -3°...-5°, завтра днем -2°...-4°.

"Серьезный холодный воздух арктического происхождения начнет заходить с 15 января, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января составит -13°...-20°, местами возможно до -20°...-22°", - предупреждает синоптик.

Снежная погода в Украине

С 14 января Украина окажется в поле повышенного давления, а с севера придет холодный арктический воздух, который принесет существенное похолодание. Но оно будет недолгим.

"По ночам температура опустится до отметок минус 13-18 градусов, местами в северных областях будет до 21 градуса мороза, днем также будет достаточно низкой-минус 10-16 градусов, - говорит заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. - На юге и в Закарпатской области термометры будут показывать минус 5. Такая холодная погода, практически без существенных осадков, продержится до 19 января. А с 20 января ожидается атлантический воздух, который принесет потепление".

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, с 15 января в Украине ожидается резкое снижение температуры.