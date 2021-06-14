Ледяные сугробы намело в Голованевском районе Кировоградской области.

В Кировоградской области выпало огромное количество града, образовались настоящие сугробы из льда.

Так, ненастье разыгралось в Голованевском районе Кировоградской области. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook-сообществе "Тракторист Фермер".

"Большие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина...Это просто ужас. Я не знаю сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала просто капец. Ужас!", - буквально ошарашен мужчина на видео.

По данным ГСЧС, в результате непогоды в области обесточено три населенных пункта.

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Непогода в Украине

В Украине уже около недели города заливает сильными ливнями. Как сообщал Погода УНИАН, Черновцы побило градом размером с перепелиное яйцо, а молния попала в детскую больницу. А в Днепре дождь разрушил и смыл в реку часть набережной.

Раньше Харьков за 15 минут ушел под воду: город затопило и побило градом.

Как сообщал УНИАН, аналогичный потоп произошел в Херсоне. В результате мощного ливня и проблем ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды, город ушел под воду. Вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.

А в Одессе в результате залпового ливня за 15 минут выпало 28 миллиметров осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская