Ливневая канализация не справилась с большим объемом осадков, поэтому улицы города ушли под воду.

Херсон затопило. Все из-за мощного ливня и проблем ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, после дождя местные соцсети пестрят видео из разных районов, где вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.

Больше всего пострадали районы в низинах.

Читайте такжеВ Украину нагрянут ливни с грозами: погода на 8 июня (карта)

Сейчас уровень воды постепенно снижается и дороги и тротуары возвращаются к своему привычному виду.

Ухудшение погоды в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий. Сегодня, 8 июня, во всех областях ожидаются грозы. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Потоп в Мариуполе

На днях в Мариуполе из-за мощного ночного ливня затопило сразу десяток улиц.

В результате потопа машины плавали в воде, местами проход пешеходов был невозможен или затруднен. Полиция предупреждала водителей о необходимости обходить затопленные участки. Местами забились ливневки.

"У нас высокий цоколь, и нам повезло, а у соседей в доме по колено воды. У соседки через 3 дома воды по окна. Она утром так плакала - все ее домашние птицы погибли", - рассказала одна из местных жительниц.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская