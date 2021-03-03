Синоптик предупредила украинцев о дождях и похолодании

Но завтра всееще ожидается теплый день без осадков.

В Украину пришла весна с переменчивой погодой / фото УНИАН

Антициклон "Жаклин" завтра, 4 марта, будет разгонять над Украиной влажные облака. В пятницу, 5 марта, придут осадки, которые принесут похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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4 марта осадков не ожидается. Завтра будет теплая погода днем: до +7°...+14°.

На северо-востоке будет свежее, где-то +2°...+4°. В Киеве завтра будет сухо и тепло, до +10°.

"Постарайтесь хоть немного высунуть нос на улицу - потому что в пятницу придут осадки, а в субботу-воскресенье похолодает", - предупредила синоптик.

Прогноз погоды в Украине на 3-5 марта

В Украине в следующие двое суток, 3-4 марта, осадков не ожидается.

Температура ночью 3 марта от +3° до -2°, 4 марта 0°...-5°, днем +5°...+12°. Завтра на востоке и северо-востоке +2°...+7°.

Кроме того, днем 4 марта в большинстве областей, а 5 марта на востоке и юго-востоке страны местами усиление ветра до 15-20 м/с.

В пятницу, 5 марта в Украине, кроме юга, небольшой дождь, на северо-западе с мокрым снегом. Температура ночью 0-5° тепла, днем 1-7°. В южной части 10-15° тепла.