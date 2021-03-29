Ливни и весеннее тепло: на этой неделе температура в Украине повысится до +20° (карта, видео)

Практически всю неделю в стране будут идти дожди.

На этой неделе в Украине по-настоящему потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

На этой неделе в четверг в Украине потеплеет до +20°, но уже в пятницу температура упадет в два раза и страну зальет дождями. На выходных похолодание и дожди продолжатся.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Так, в понедельник, 29 марта, в Украине ожидается теплый весенний день. Температура будет колебаться в пределах +7°...+13°. В основном по всей стране - облачная погода с прояснениями, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут дожди.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 29 марта / фото УНИАН

Во вторник, 30 марта, дожди ожидаются только на Львовщине. На остальной территории - облачно с прояснениями. Температура останется на том же уровне, что и в понедельник.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 30 марта / фото УНИАН

В среду значительно потеплеет: в западных регионах температура достигнет по-настоящему весенних +16°. На Львовщине продолжатся дожди, которые распространятся и на Тернопольщину. На остальной территории время от времени будет показываться солнце.

Прогноз погоды в Украине на среду, 31 марта / фото УНИАН

В четверг дожди прекратятся, на севере потеплеет до +20°. Практически по всей Украине будет выглядывать солнце. Холоднее всего будет в Крыму: здесь температура повысится всего до +12°.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 1 апреля / фото УНИАН

В пятницу резко похолодает: температура упадет в два раза - до +10°, местами в западных регионах до +8°. Большинство областей накроют ливни. Сухо будет только на востоке и на юге страны.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 2 апреля / фото УНИАН

На выходных осадки продолжатся, температура останется на том же уровне. В воскресенье дожди покинут западные регионы. Сухо будет также в Николаеве и на Херсонщине.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 3 апреля / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 4 апреля / фото УНИАН

Народный прогноз на неделю

29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.

30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.

31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.

2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.

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