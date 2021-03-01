"Весна в Украине дебютирует ветром и осадками": синоптик дала прогноз на ближайшие дни
Завтра ожидается западный ветер с сильными порывами.
Весна дебютирует порывистым ветром в Украине, периодическими осадками и колебаниями температуры воздуха.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Сегодня ожидаются небольшие осадки, завтра, 2 марта, они более вероятны вечером на востоке и северо-востоке Украины.
Затем умеренные осадки заявятся 5-го марта в северных, западных и местами центральных областях.
Тем не менее, первая половина недели будет в Украине без серьезных осадков.
Во вторник ожидается западный ветер с сильными порывами.
Температура воздуха в дневные часы завтра ожидается в пределах +4°...+8°, на востоке и северо-востоке +1°...+4°, на западе будет теплее всего, +6°...+12°.
В Киеве 2-го марта осадков не предвидится, порывистый западный ветер. Ночью около нуля, днем во вторник +4°...+5°.
В среду-четверг в Киеве потеплеет, а в течение 5, 6, 7 марта похолодает.
Прогноз погоды на неделю 2-7 марта: данные Погоды УНИАН
На этой неделе в Украине ожидается прохладная весенняя погода с температурой +6°. В четверг резко потеплеет до +14°, но всего на один день. В пятницу в Тернополе и Хмельницком ойдет снег. Практически всю неделю время от времени будет выглядывать солнце.
В вторник дожди переместятся на Сумщину и Харьковщину. В западных областях потеплеет до +15°. Практически по всей стране выглянет солнце.
В среду дожди пройдут, а солнца станет чуть больше. Температура немного снизится и выровняется по всей Украине.
В четверг начнется настоящее весеннее потепление: температура в центральных областях достигнет отметки в +10°. По всей Украине по-прежнему будет сухо и время от времени будет выглядывать солнце.
В пятницу температура резко упадет, в Тернополе и Хмельницком даже ожидается снег, в центральных и восточных областях - дожди. Температура днем опустится до +4°.
На выходных 6 и 7 марта, осадки прекратятся и снова выглянет солнце. Температура останется без изменений: дневной максимум составит +6°.
- Винница+3°... 0°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+4°... 0°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы+4°... 0°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+5°... 0°
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